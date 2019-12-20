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شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر بعد فوز الأهلى على الإسماعيلى: 7 انتصارات ومكملين والان مع تفاصيل الخبر
وقال فايلر عبر حسابه على انستجرام:" 7 انتصارات وسوف نستمر على ذلك".
وقاد فايلر الأهلي في 12 مباراة بكل البطولات سواء القارية أو المحلية ، وفاز في 11 مباراة وخسر مباراة وحيدة.
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