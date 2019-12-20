شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر بعد فوز الأهلى على الإسماعيلى: 7 انتصارات ومكملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن سعادته بالفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على ملعب المكس ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري وحقق الأهلي الفوز السابع على التوالي بجدول الدوري ليحقق العلامة الكاملة برصيد 21 نقطة متربعا على صدارة الدوري المصري. وقال فايلر عبر حسابه على انستجرام:" 7 انتصارات وسوف نستمر على ذلك". Advertisements وقاد فايلر الأهلي في 12 مباراة بكل البطولات سواء القارية أو المحلية ، وفاز في 11 مباراة وخسر مباراة وحيدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فايلر بعد فوز الأهلى على الإسماعيلى: 7 انتصارات ومكملين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.