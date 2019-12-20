صورة .. "اليو ديانج " نسر مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى صورة اللاعب المالى اليو ديانج لاعب وسط الفريق الاحمر عقب اختياره "نسر" لمباراة فريقه أمام الاسماعيلى فى بطولة الدورى المصرى .
ظهر اليو ديانج بمستوى مميز فى مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي فى قيادة وسط الشياطين الحمر ، ليحصل ديانج على أفضل لاعب بالمباراة.
تمكن النادي الأهلي في الفوز علي فريق الإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه وليد سليمان بالدقيقة 77 من عُمر اللقاء، الذي أقيم على ستاد المكس بالإسكندرية مساء الخميس، والذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.
بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة ولازال لديه مبارتين مؤجلتين، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 13 محتلاً المركز السادس.
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