شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب النسائية يتوجه للجزائر للمشاركة بدورة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه اليوم منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف للسفر لدولة الجزائر لخوض منافسات بطولة شمال افريقيا الودية ضمن الاستعدادات لمواحهة منتخب المغرب في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وتتوجه بعثة المنتخب الوطني برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية لدولة الجزائر في الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة للعاصمة الجزائر مقر إقامة البعثة ومن المقرر أن يؤدي الفريق مران خفيف بالملعب المخصص للمنتخب المصري مساءا بعد الخلود لفترة راحة من السفر .

ويخوض منتخب النسائية أولي لقاءاته ببطولة شمال افريقيا أمام المنتخب الجزائري يوم الأحد 22 ديسمبر ثم مواجهة منتخب تنزانيا يوم الثلاثاء 24 ديسمبر ثم مواجهة بوركينا فاسو يوم الخميس 26 ديسمبر علي أن تعود البعثة لأرض الوطن يوم الجمعة 27 ديسمبر.

وانضمت نادية رمضان المحترفة بالدوري الأمريكي لمعسكر المنتخب اليوم حيث تتوجه مع البعثة للجزائر

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وادي منتخبنا الوطني مران أمس الخميس بمشاركة جميع اللاعبات باستثناء ليلي شريف و فرح سمير حارسة المرمي ونادين غازي للإصابة بشد في العضلة الضامة ويخضع الثنائي لتدريبات علاجية مكثفة تحت إشراف الدكتور أحمد بسيوني طبيب الفريق من أجل اللحاق بمباراة الجزائر.

وبدء المران الأخير بتدريبات بدنية خفيفة تحت قيادة عصام عمر مخطط الأحمال بالإضافة للتدريب علي بعض الجمل التكتيكية والتحركات الهجومية تحت قيادة حسين عبد اللطيف ومصطفي منير وفايزة حيدر واختتم المران بتنفيذ بعض الضربات الحرة الغير مباشرة وتعرضة حبيبة خالد للإصابة بالتواء في الكعب من تسديدة قوية وأكد أحمد بسيوني طبيب الفريق انا تحتاج لفترة علاج لمدة أربع أيام مما سيجعلها تتخلف عن التوجه مع البعثة للجزائر.

واستقر الجهاز الفني علي قائمة الفريق التي ستتوجه للجزائر والتي تضم فرح سمير والهام هاني ونادين غازي وليلى زاهر وسيلينا صاروفيم و ندى وجيه وهدي شكري ودانا ندى وليلي شريف وشروق ابراهيم وامل نصر وايمان حسن ويارا ياسر وندى عماد ومروة طلعت وإسراء فرج وبسمة محمد واميرة محمد وهاجر احمد وندي الغريب و نادية رمضان والجهاز الفني المعاون لحسين عبد اللطيف مصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمي وعصام عمر مخطط احمال ورحاب ممدوح مدير المنتخب وميريت سعيد اداري والجهاز الطبي دكتور أحمد بسيوني دكتورة هبه الله محمود وشريف عبد النعيم مسىؤل المهمات.