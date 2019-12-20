تصريحات الخميس.. أسباب هبوط الزمالك.. والأهلي يطالب بـ100 مليون.. ومجموعة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا عن أبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة ليوم الخميس 19 ديسمبر.

"الزمالك مستهدف".. طارق يحيى يرد على أزمة تسريب العقود

كشف طارق يحيى مدرب طلائع الجيش الحالي، أن نادي الزمالك مستهدف حاليًا خاصة بعد تسريب عقود اللاعبين في الفترة الأخيرة مع تراجع نتائج الفريق مؤخرًا.

"لا أفكر في الأهلي حاليًا".. ماذا قال حمادة صدقي بعد توليه قيادة الهلال؟

أكد حمادة صدقي المدير الفني الجديد لفريق الهلال السوداني، أنه لا يفكر في مواجهة الأهلي حاليًا خاصة أن المباراة ستقام في الجولة الختامية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

توقف آل الشيخ وغياب مدير الكرة القوي.. مدرب الزمالك السابق يحدد أسباب هبوط الأبيض

أرجع عصام مرعي المدرب العام السابق في جهاز الزمالك تذبذب مستوى ناديه ببطولة الدوري الممتاز إلى غياب الاستقرار الفني والإداري بالمقارنة مع الموسم الماضي.

عبدالحفيظ يطالب باتحاد الكرة بتعويض 100 مليون حال إقرار الاستبدال

طالب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بتعويض النادي الأهلي بما يوازي 100 مليون جنيه، في حالة تعديل اللائحة وإقرار نظام الاستبدال خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

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السلحدار: الهزيمة أمام الأهلي أزعجتني.. وكان لدينا مشكلة في إنهاء الهجمة

أشاد أدهم السلحدار، المدير الفني لفريق الإسماعيلي بالأداء الذي ظهر به لاعبيه أمام نظيره الأهلي، مشيرًا إلى أن الهزيمة أزعجته كثيرًا.

قبل مواجهة الزمالك.. سيد عبدالحفيظ: سموحة أكثر الفرق تضررًا من التحكيم

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه يثق في التحكيم المصري، مشيرًا إلى أنه لا يشكك في نزاهة الحكام.

إبراهيم سعيد يتحدث عن نقطة إيجابية لفايلر.. وخروج لاعب ساهم في فوز الأهلي

تحدث إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك والمنتخب السابق، عن تطور أداء لاعبي الأهلي مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

فايلر بعد تخطي الإسماعيلي: يهمني تطوير الفريق.. سعيد بعودة معلول.. والمكسب يزيد الضغوط

عبر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، عن سعادته بالفوز أمام الإسماعيلي بهدف نظيف، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

البدري يختار مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

اختار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر المجموعة التي يحلم بها في تصفيات كأس العالم 2022 قبل إجراء القرعة يوم 21 يناير المقبل في القاهرة.