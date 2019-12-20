محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
اختار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر المجموعة التي يحلم بها في تصفيات كأس العالم 2022 قبل إجراء القرعة يوم 21 يناير المقبل في القاهرة.
وفي تصريحات لقناة "القاهرة والناس" تمنى البدري أن تكون القرعة رحيمة بفريقه في مرحلة المجموعات بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر.
البدري أكد أن كرة القدم الإفريقية تطورت وأصبحت كل المنتخبات صعبة، لكنه اختار بناءً على الوضع الحالي لكل المنتخبات وفقاً لرؤيته.
مدرب منتخب مصر اختار مواجهة منتخب بنين من بين منتخبات التصنيف الثاني، ومنتخب إفريقيا الوسطي من التصنيف الثالث، ومنتخب مالاوي من التصنيف الرابع.
وفي حالة تصدر مصر المجموعة ستلعب مباراتين فاصلتين مع أحد المنتخبات التي تصدرت مجموعتها ذهاباً إياباً في أخر خطوة للظهور في كأس العالم 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر البدري يختار مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.