البدري يختار مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اختار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر المجموعة التي يحلم بها في تصفيات كأس العالم 2022 قبل إجراء القرعة يوم 21 يناير المقبل في القاهرة.

وفي تصريحات لقناة "القاهرة والناس" تمنى البدري أن تكون القرعة رحيمة بفريقه في مرحلة المجموعات بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر.

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البدري أكد أن كرة القدم الإفريقية تطورت وأصبحت كل المنتخبات صعبة، لكنه اختار بناءً على الوضع الحالي لكل المنتخبات وفقاً لرؤيته.

مدرب منتخب مصر اختار مواجهة منتخب بنين من بين منتخبات التصنيف الثاني، ومنتخب إفريقيا الوسطي من التصنيف الثالث، ومنتخب مالاوي من التصنيف الرابع.

وفي حالة تصدر مصر المجموعة ستلعب مباراتين فاصلتين مع أحد المنتخبات التي تصدرت مجموعتها ذهاباً إياباً في أخر خطوة للظهور في كأس العالم 2022.