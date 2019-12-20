أزمة لمونتيري المكسيكي قبل مواجهة الهلال.. 9 لاعبين يرحلون من قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة- (د ب أ):

قرر الجهاز الفني لفريق مونتيري المكسيكي، مغادرة ست لاعبين لمعسكر الفريق في الدوحة، قبل مواجهة الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، وذلك من أجل الاستعداد لنهائي الدوري المكسيكي والمقرر له يوم 27 ديسمبر الجاري.

وخسر مونتيري أمام ليفربول 1 / 2، في الدور قبل النهائي من المسابقة، ليتأهل الاخير إلى مواجهة فلامينجو البرازيلي في المباراة النهائية، فيما يخوض الفريق المكسيكي مباراة تحديد المركز الثالث أمام الهلال السعودي.

وخاض الفريق مرانه في العاشرة من صباح اليوم على الملعب الرئيسي لاستاد حمد الكبير بالنادي العربي، بحضور 17 لاعباً بعد مغادرة 6 لاعبين الي المكسيك من اجل الاستعداد لنهائي الدوري المكسيكي المقرر له يوم 27 الشهر الجاري وهؤلاء اللاعبين هم:" يانسن ، باروفيرو ، سانشيز ، فانجيوني ، رودريغيز وبابون" ومن المقرر ان يغادر ثلاثة لاعبين أخرين اليوم للالتحاق بزملائهم وهم :" سيزار مونتيس ، جيسوس غالاردو سيلزو أورتيس".

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وجاء رحيل هؤلاء اللاعبين الي المكسيك بقرار من الجهاز الفني الذي يري بان الفوز بلقب الدوري أهم بكثير من مباراة الهلال على المركز الثالث، وحظى هذا القرار بترحيب مكسيكي كبير من الجماهير المكسيكية فى الدوحة وبعد مغادرة هؤلاء اللاعبين اصبحت قائمة مونتيري التي ستخوض لقاء الهلال مكونه من 14 لاعباً منهم 11 لاعباً فى التشكيلة الاساسية و3 لاعبين احتياطي.

وفضّل الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني أنطونيو محمد عدم منح اللاعبين راحة خاصة البدلاء في ظل ضيق الوقت والمدة الزمنية القصيرة الفاصلة قبل مواجهة الهلال، وقبل بداية المران حرص المدرب على الاجتماع باللاعبين لإخراجهم من الحالة النفسية السيئة التي انتابتهم بعد الخسارة أمام ليفربول.

وتسود حالة من الرضا في تدريبات الفريق المكسيكي،على الرغم من الخسارة أمام ليفربول في قبل النهائي، وعدم التأهل للمباراة النهائية لاسيما ان اللاعبين قدموا كل ما في وسعهم وكانوا الاقرب للفوز ولكن الحظ عاندهم.