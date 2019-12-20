شاهد.. عزاء شقيقة مرتضي منصور بمسقط رأسه في الدقهلية

أقيم عزاء شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مسقط رأسه بقرية بشالوش مركز ميت غمر محافظة الدقهلية. بقرية بشالوش مركز ميت غمر محافظة الدقهلية. وحضر العزاء عددا من نجوم الرياضة والمجتمع وقيادات بمحافظة الدقهلية لتقديم واجب العزاء لمرتضى منصور في وفاة شقيقته. Advertisements

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