بعد فوز الأهلي علي الإسماعيلي.. مواقع التواصل الاجتماعي تستنكر الهجوم علي أحمد الشيخ

تصدر أحمد الشيخ، لاعب فريق الاهلى، معدلات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الإجتماعي، بعد المباراة التي جمعت النادي الأهلي بالإسماعيلي، وأنتهت بفوز الأحمر بهدف مقابل لا شئ .
ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي، هاشتاج أحمد الشيخ، بعد المباراة، التي فاز الأحمر على نظيرة الاسماعيلى فى بطولة الدورى المصرى ، وتناقض الآراءعقب اللقاء حول أداء لاعب نادي الأهلي، أحمد الشيخ، فمنهم ما هاجم "الشيخ" لتدني مستواه داخل الملعب، وأخرون يستنكرون ذاك الهجوم، قائلين" لا تعيدوا السيناريو مع أحمد الشيخ كما تكرر المشهد مع كثير من اللاعبين السابقين" .
ونجح فريق النادي الأهلي في تحقيق فوزه السابع توالياً ببطولة الدوري العام، بعد هزيمته للإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه وليد سليمان بالدقيقة 77 من عُمر اللقاء، الذي أقيم على ستاد المكس بالإسكندرية مساء اليوم الخميس، والذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.
ويرفع الأهلي رصيده للنقطة 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة ولا زال لديه مبارتين مؤجلتين، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 13 محتلاً المركز السادس .
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