اليوم.. انطلاق البطولة الأهلية الأولى للتجديف لمدة يومين

تنطلق اليوم في الساعة التاسعة صباحًا، البطولة الأهلية الأولى للتجديف والتي تقام علي يومين للبراعم والناشئين والسيدات والرجال تحت ٢٣عاما. ٢٣عاما. ومن المقرر أن تقام أحداث البطولة على مجرى كوبري الجلاء وكوبري ١٥ مايو ويشارك في البطولة كلا من: "طلائع الجيش، المقاولون، الكهرباء، اتحاد الشرطة، المعادي واليخت، القناة الرياضي، هيئة قناة بورسعيد، اليخت المصري، البنك الأهلي، الصيد المصري، طلائع الأسطول. ويشارك في البطولة كلا من: "طلائع الجيش، المقاولون، الكهرباء، اتحاد الشرطة، المعادي واليخت، القناة الرياضي، هيئة قناة بورسعيد، اليخت المصري، البنك الأهلي، الصيد المصري، طلائع الأسطول.

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