حقق يوفنتوس فوزًا ثمينًا خارج أرضه على سامبدوريا في الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، حيث فاز "البيانكونيري" بهدفين مقابل هدف. شاهد.. هدف كريستيانو رونالدو الخيالي في مباراة يوفنتوس وسامبدوريا وسجل ليوفنتوس الهدف الأول باولو ديبالا من تصويبة رائعة في الدقيقة 19، وتعادل لأصحاب الأرض جيانلوكا كابراري في الدقيقة 35، قبل أن يسجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني من رأسية مذهلة ارتقى فيها فوق كل الرؤوس في الدقيقة 45. وتقدم إليكم "بوابة الوفد" ترتيب الدوري الإيطالي حتى الآن. 1- يوفنتوس بـ42 نقطة ولعب 17 مباراة 2- الإنتر بـ 39 نقطة ولعب 16 مباراة 3- لاتسيو بـ 36 نقطة ولعب 16 مباراة 4- روما بـ 32 نقطة ولعب 16 مباراة 5- كالياري بـ 29 نقطة ولعب 16 مباراة 6- أتالانتا بـ 28 نقطة ولعب 16 مباراة 7- بارما بـ 24 نقطة ولعب 16 مباراة 8- نابولي بـ 21 نقطة ولعب 16 مباراة Advertisements 9- تورينو بـ 21 نقطة ولعب 16 مباراة 10- ميلان بـ 21 نقطة ولعب 16 مباراة 11- ساسولو بـ 19 نقطة ولعب 16 مباراة 12- بولونيا بـ 19 نقطة ولعب 16 مباراة 13- هيلاس فيرونا بـ 19 نقطة ولعب 16 مباراة 14 – فيورنتينا بـ 17 نقطة ولعب 16 مباراة 15 – ليتشي بـ 15 نقطة ولعب 16 مباراة 16 – أودينيزي بـ 15 نقطة ولعب 16 مباراة 17- سامبدوريا بـ 15 نقطة ولعب 17 مباراة 18- بريشيا بـ 13 نقطة ولعب 16 مباراة 19- جنوى بـ 11 نقطة ولعب 16 مباراة 20- سبال بـ 9 نقطة ولعب 16 مباراة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي موقتًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.