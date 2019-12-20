فرج عامر : العدالة غائبة عن كرة القدم المصرية

انتقد فرج عامر رئيس نادي سموحة، حضور جماهير لمباراة فريقه امام الزمالك، المقررة غداً الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وقال فرج عامر عبر حسابه الرسمي علي توتير قائلا " العدالة مازالت غائبة عن سموحة ، جميع مباريات الدوري هذا الاسبوع بدون جمهور".

وتابع "الا مباراة الزمالك وسموحة بجمهور كبير خمسة آلاف مشجع للزمالك و٥٠٠ لسموحةوأضاف وطبعا الخمسة آلا حيبقوا عشرين الف علي الاقل ومحدش من سموحة حيعرف يدخل واختتم والجواب باين من عنوانة ، كلمتي الاولي والاخيرة ربنا كبير".