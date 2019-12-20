مدرب الإسماعيلي : أشكر لاعبي الدراويش على ماقدموه أمام الأهلي

وجه أدهم السلحدار المدير الفني لفريق الإسماعيلي، الشكر للاعبيه عقب لقاء الأهلي الذي انتهى لصالح الأحمر بهدف دون رد، في الجولة التاسعة للدوري.
وقال مدرب الدراويش في تصريحاته عقب اللقاء "الحمد لله، قدمنا مباراة قوية
وأضاف: "اشكر اللاعبين على الأداء الذي ظهروا به خلال المباراة، كان ينقصنا إنهاء الهجمة بشكل جيد".
وأشار: "كانت مباراة قوية للغاية، نحن لعبنا بشكل جيد و أيضًا الأهلي ظهر بشكل قوي، واستطاع أن يحسم المباراة لصالحه".
وواصل: "كرة الهدف خطأ ساذج لا يتحمله محمد مجدي حارس مرمى الفريق، حيث ظهر بشكل مميز للغاية".
وأتم: "سنواصل العمل خلال الفترة المقبلة من أجل تحسين الأداء بشكل أكثر".
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