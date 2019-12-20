بعد الفوز على الاسماعيلي .. فايلر يحقق رقم غائب عن الأهلي منذ 3 مواسم

نجح المدرب السويسري رينيه فايلر في قيادة الاهلي للفوز علي الاسماعيلي بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين علي ملعب حرس الحدود ضمن الاسبوع التاسع للدوري الممتاز.

ليحقق الاهلي الفوز الأول له تحت القيادة الأجنبية على الاسماعيلي منذ 3

سنوات، فبعد أن تمكن المدرب السويسري فايلر في تحقيق الفوز ، تم كسر عقدة الإدارة الفنية الأجنبية مع الأهلي أمام الاسماعيلي منذ أخر مكسب على الدراويش تحت قيادة المدرب الهولندي مارتن يول بهدفين مقابل هدف في لقاء شهد حصول الفريق الأحمر على مسابقة الدوري موسم (2015 - 2016).

وفشل الاهلي في الفوز مع باتريس كارتيرون في تحقيق الفوز علي الاسماعيلي حيث تعادل بهدف لكل منهما وتحت قيادة مارتن لاسارتي مدرب الاهلي السابق فشل الاهلي في تحقيق الفوز بعد انتهاء المباراة بالتعادل (1-1).