رياضة | السلحدار : نخطط لتدعيم الإسماعيلي في الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلحدار : نخطط لتدعيم الإسماعيلي في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أدهم السلحدار المدير الفني للإسماعيلي بأن مجلس إدارة النادي يسعى لتدعيم بعض المراكز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقال السلحدار في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر:"قدمنا مباراة جيدة اليوم أمام الأهلي وكان ينقصنا إنهاء الهجمة على مرمى الأهلي وسوء تمركز الدفاع تسبب في هدف الأهلي".



وأضاف :"متواجد في منصبي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني آخر ونطمح لعمل فريق جيد وتحقيق مركز متقدم في جدول الدوري هذا الموسم".

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وتابع :"نخطط لتدعيم بعض المراكز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والتي ستكون مفيدة للفريق".



وأردف قائلا :"نلعب مثل الدوري الإنجليزي كل ثلاث أيام وهذا غريب على الفرق المصرية".



واختتم السلحدار تصريحاته قائلاً :"أكره لغة العصر وهي سعي اللاعبين وراء المال وهذا لم نتربى عليه في النادي، حيث تربينا على حب وولاء النادي".