رياضة | موعد مباراة الزمالك| موعد مباراه الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة 20 – 12 – 2019، مواجهة قوية تجمع بين فريق الزمالك ونظيره فريق سموحة السكندري في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

موقف الفريقين في الدوري الممتاز: يتساوي الزمالك وسموحة في رصيد النقاط بالدوري الممتاز حاليًا، ويمتلك كل فريق 13 نقطة ويحتلان المركزين الرابع والخامس على الترتيب، غير أن الفريق الأبيض يتفوق بفارق الأهداف.

ويتصدر ترتيب المسابقة المحلية فريق الأهلي برصيد 21 نقطة، يليه الاتحاد السكندري بـ 17 نقطة، بينما يأتي المقاولون العرب بالمركز الثالث برصيد 16 نقطة. Advertisements

توقيت مباراة الزمالك وسموحة اليوم الجمعة: تقام مباراة الزمالك وسموحة في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز اليوم ا لجمعة 20 ديسمبر 2019، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد سموحة: يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة الزمالك وسموحة في الجولة التاسعة من الدوري اليوم الجمعة عبر شاشة قناة أون سبورت الفضائية على القمر الصناعي نايلسات على التردد 10853 أفقي، كما ستذاع المباراة عبر قناة تايم سبورت على التردد الفضائي 11449 أفقي، كما ستكون المباراة منقولة على البث الأرضي للقناة على التليفزيون المصري.