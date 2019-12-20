رياضة | تفاصيل الجلسة السرية بين كارتيرون ولاعبي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل الجلسة السرية بين كارتيرون ولاعبي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، مع لاعبي الفريق اليوم الخميس، للحديث عن مواجهة سموحة المقبلة بالدوري. وقال كارتيرون خلال جلسته مه لاعبي الزمالك: "مشوار الدوري مازال طويلًا، عليكم التركيز فقط في مبارياتكم دون النظر لنتائج الفرق المنافسة".

وطالب المدير الفني للزمالك لاعبيه بفتح صفحة جديدة بداية من مباراة سموحة، والعمل على تحقيق الفوز دون غيره. كما طالبهم بعدم الالتفات لترتيب جدول الدوري، مؤكدًا أن الزمالك لم يُكمل بعد ثلث مبارياته بالمسابقة. وأضاف: "عليكم أخذ كل مباراة، وكأنها مباراة كأس لتحقيق الهدف الرئيسي باستعادة لقب مسابقة الدوري نهاية المطاف".

ويلتقي الزمالك بمنافسه سموحة في الجولة 9 من المسابقة، في السابعة والنصف مساء غد الجمعة، على ستاد القاهرة.