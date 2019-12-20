رياضة | رئيس توتنهام يصدم مورينيو بالحديث عن القرار الصعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس توتنهام يصدم مورينيو بالحديث عن القرار الصعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس نادي توتنهام الإنجليزي دانيال ليفي إن القرار الأصعب في مسيرته على رأس السبيرز هو إقالة المدير الفني السابق، الأرجنتيني ماوريتسيو بوكتينيو.

وأقال النادي اللندني بوكيتينو من منصبه في نوفمبر الماضي على خلفية الانطلاقة السيئة في الموسم، بعد ستة أشهر فقط على قيادته "سبيرز" إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورداً على سؤال عما إذا كان هذا القرار هو الأصعب على الصعيد الإداري، قال ليفي في مقابلة مع صحيفة إيفنينغ ستاندارد الإنجليزية: "نعم، لأن عليك أن تعرف أنني بنيت علاقة شخصية مع ماوريسيو على مدى خمسة أعوام ونصف العام".

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وتابع: "لم يكن شيئاً أردته أبداً، على الصعيد الشخصي، لقد كان (قراراً) صعباً جداً، قلت له ذلك وتفهّم، هو في عالم كرة القدم (منذ فترة طويلة)، يتفهم، ليس أمراً شخصياً، أنا متأكد أنه سيعود أقوى وسيحظى على فرصة لتدريب ناد عظيم آخر".

ورداً على سؤال عما إذا عودة بوكيتينو إلى النادي واردة في المستقبل، قال ليفي: "لم لا؟ لا أغلق الباب على أي شيء".

وكان الأرجنتيني البالغ 47 عاماً قد أقيل من منصبه بعد ثلاثة انتصارات فقط في الدوري من أصل 12 مباراة أدت إلى احتلال "سبيرز" المركز 14.

وبعد تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو على رأس الجهاز الفني، قاد الفريق إلى 4 انتصارات في خمس مباريات في الدوري وارتقى إلى المركز الخامس على بعد ثلاث نقاط فقط من المركز الرابع.