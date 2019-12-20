رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يرد على فضيحة التحكيم في الكلاسيكو حسم مصير حكيمي وتحديد سعر صفقة الملكي المرتقبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يرد على فضيحة التحكيم في الكلاسيكو حسم مصير حكيمي وتحديد سعر صفقة الملكي المرتقبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 19 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها صراع عمالقة أوروبا على النرويجي إيرلينج هالاند نجم ريد بول سالزبورج النمساوي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- صراع أوروبي على هدف ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن العديد من أندية أوروبا تخطط للتعاقد مع نجم هجوم ريد بول سالزبورج النرويجي إيرلينج هالاند في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات.

وأفادت شبكة سبورت إيطاليا بأن وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا إتفق مع نادي ريد بول سالزبورج على خفض سعر هالاند الى 30 مليون يورو تقريباً بما في ذلك العمولات.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن سعر هالاند سيبقى بعيداً عن 70 إلى 75 مليون يورو والتي يرغب ريد بول في الحصول عليها مفقابل التخلي عن نجمه البالغ من العمر 19 عامًا في الفترة المقبلة.

وأكدت الشبكة الإيطالية أن عدة أندية تسعى للتعاقد مع النجم الشاب على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس وميلان الإيطاليين وبروسيا دورتموند ولايبزيج وبايرن ميونخ الألمانيين.

أخبار ريال مدريد اليوم

- دورتموند يقترب من ضم حكيمي من الريال نهائيا

اقترب نادي بوروسيا دورتموند الألماني من شراء اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن نادي ريال مدريد الإسباني والمعار للنادي الألماني بشكل كامل بعد اقتراب انتهاء إعارته حيث أكد مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني عن أمله في بقاء اللاعب المغربي أشرف حكيمي ضمن صفوف الفريق عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الحالي.

وقال المدير الرياضي للنادي الألماني:"لقد عبرنا بالفعل عن رغبتنا في الاحتفاظ بحكيمي أكثر من مرة لكن هذا ليس الوقت المناسب لاتخاذ قرارات في مثل هذه الأمور الأمر يعتمد عليه في النهاية وعلى ريال مدريد لكن لم يتخذ أي طرف قرارًا حتى الآن، وسنعقد محادثات بشأن هذا الأمر في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضاف مايكل زورك:"لقد تحدثت مع والد ماريو جوتزه هذا الأسبوع ولا يمكنني القول عما دار بيننا لكن ما أؤكده أنه لا يوجد جديد بشأن اللاعب في مستمر مع النادي لنهاية الموسم حتي الآن"

- طلب غريب من ريال مدريد للرد على فضيحة الكلاسيكو

طلب نادي ريال مدريد الإسباني من اتحاد الكرة التسجيلات الصوتية بين الحكم هيرنانديز هيرنانديز الذي أدار الكلاسيكو ، و رئيس غرفة تكنولوجيا الفيديو المساعد ” الفار ” في الكلاسيكو.

ووفقاً لما نشرته صحيفة الموندو ديبورتيفو، فإن ريال مدريد يريد أن يعرف تفاصيل المحادثة التي دارت بين الحكم ورئيس الفار بخصوص ركلتي الجزاء المشكوك فيهم أمام برشلونة لصالح المدافع فاران.

واشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يري بإنه استحق ركلتي جزاء لصالح راموس في الشوط الأول أمام برشلونة بعد عرقلة فاران مرتين الاولي من لينجليت والثانية من راكيتيتش.

- برشلونة وريال مدريد يتفقان على هدف واحد!

بعدما طويا صفحة الـ"كلاسيكو" الأول لهذا الموسم، يدخل برشلونة وريال المرحلة الثامنة عشرة، الأخيرة قبل عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، وهما لا يزالان على المسافة ذاتها في الصدارة مع فارق الأهداف لصالح النادي الكاتالوني الذي يلتقي السبت على أرضه مع ديبورتيفو ألافيس في لقاء بمتناوله نظريا، بما أن ضيفه يقبع في المركز الرابع عشر .

ويدرك الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه في النادي الكاتالوني أنه لا مجال للخطأ أمام ألافيس.

من جهته، يخوض ريال مدريد اختباراً أصعب على أرضه الأحد في ختام المرحلة، إذ يلتقي أتلتيك بلباو السابع الذي لم يخسر سوى مرة في مبارياته الثمانية الأخيرة، بينها مباراة في الدور الثاني من مسابقة الكأس.

ملخص أخبار ريال مدريد

- خبر سعيد في ريال مدريد قبل مواجهة أتلتيك بيلباو

تلقى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد خبرًا سعيدًا قبل المباراة المقبلة للفريق الملكي أمام أتلتيك بيلباو الأحد المقبل.

ويستضيف ريال مدريد الأحد المقبل نظيره أتلتيك بيلباو على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

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وتعافى الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب الفريق الملكي من الإصابة التي لحقت به الشهر الماضي خلال تواجده مع منتخب بلاده بالتوقف الدولي.

وشارك رودريجيز بالتدريبات الجماعية للفريق الملكي التي أقيمت اليوم في بداية الاستعداد لمواجهة أتلتيك بيلباو.

وأصبح رودريجيز جاهزًا للمشاركة في المباريات مع الفريق الملكي في الفترة المقبلة بعد تعافيه بشكل تام من الإصابة.

- إصابة قوية تضرب نجم ريال مدريد بعد موقعة الكلاسيكو

تعرض سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد، لإصابة قوية عقب نهاية كلاسيكو الكامب نو أمام برشلونة، والتي انتهت بالتعادل السلبي أمس الأربعاء في إطار المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع العاشر بالدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة ‘‘أس‘‘ الإسبانية، أن سيرجيو راموس غادر الكامب نو وهو يعرج بسبب إصابته على مستوى الكاحل الأيسر.

وتابعت الصحيفة، أن راموس في بداية مباراة الكلاسيكو تعرض لالتواء في كاحله الأيسر، لكنه تحمل الألم وأكمل الـ90 دقيقة كاملة.

وأكملت الصحيفة، أن زيدان لاحظ المشكلة الجسدية التي عانى منها راموس، ولذلك طلب من إيدير ميليتاو القيام بعمليات الإحماء، لكن راموس رفض الخروج من أجل منع هجوم البارسا من التسجيل، وغادر الملعب بعد انتهاء المباراة مع ضمادة على الكاحل وهو يعرج بشكل واضح.

- أبرز عناوين الصحف الإسبانية عقب تعادل برشلونة وريال مدريد

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على كلاسيكو الأرض والذي جمع برشلونة بضيفه ريال مدريد، مساء أمس الأربعاء، على ملعب كامب نو والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف كلاسيكو برشلونة وريال مدريد، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وعنونت صحيفة "الماركا" على غلافها الرئيسي :"مدريد لا يُنهي عملًا عظيمًا".

وأضافت :"الأداء الأبيض لا يُكافَئ سوى بنقطةٍ تُبقي ترتيب الليغا على ما هو عليه".

وتابعت :"مدريد يُطالب بركلتي جزاء لصالح فاران: "تصرف الـ VAR في كلتا اللُعبتين يُثير القلق".

أما صحيفة "الآس" فعنونت :"تسونامي أبيض بلا أهداف وبلا VAR".

وأضافت :"مدريد يتفوق في كلاسيكو بلا حوادث في أرض الملعب، وهيرنانديز لم يرى ركلتي جزاء واضحتان لصالح فاران".

فيما عنونت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" :"القتال الملغي - ريال 0 برشلونة 0".

وأضافت :"حضور برشلونة كان مخيب للآمال نوعًا ما على استاد كامب نو- كانت هناك فرص محققه للتسجيل لم يتم استغلالها".

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- الكشف عن موقف لجنة التحكيم بالاتحاد الإسباني من أداء حكم الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا عن موقف لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم تجاه هيرنانديز هيرنانديز حكم مباراة الأمس والتي جمعت برشلونة بغريمه ريال مدريد في كلاسيكو الأرض.

وأثار الحكم هيرنانديز الكثير من علامات الاستفهام في مباراة الأمس بعدما رفض اللجواء إلى تقنية الفيديو المساعد الـVAR في لعبتين لصالح ريال مدريد بعد تدخل من لينجليت على فاران في منقطة جزاء برشلونة ولعبة أخرى أيضا بشد قميص المدافع الفرنسي.

وأفادت صحيفة "السبورت" الإسبانية بأن لجنة التحكيم راضية تمامًا عن الأداء الكبير الذي قدمه الحكم هيرنانديز هيرنانديز وتعتقد أن اللقطات التي يطالب فيها فريق ريال مدريد بـ ضربات جزاء غير واضحة كفاية ليتدخل الـVAR.

الصحيفة أشارت إلى أن لجنة الحكام وصفت أداء حكم مباراة الأمس بالكبير بعدما نجح في قيادة المباراة بطريقة جيدة للغاية