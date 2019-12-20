رياضة | أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس: رد ناري على تسريب العقود ومفاجأة اللاعبين وموعد لقاء سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس: رد ناري على تسريب العقود ومفاجأة اللاعبين وموعد لقاء سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الخميس 19 ديسمبر العديد من الأحداث والأخبار الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها الرد على تسريب العقود وتنظيم صفوف الفريق ومفاجأة للاعبي الفريق.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يرد على تسريب عقود اللاعبين

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا منذ قليل للتعليق على أزمة تسريب عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال البيان "يؤكد نادي الزمالك أنه لا صحة لوجود تحقيقات داخل النادي بسبب تسريب عقود بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي".

وتابع "يؤكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي أنه يعلم من وراء تسريب عقود اللاعبين من داخل اتحاد الكرة، حيث إنه قد تم تسريبها عبر الظابط المخابراتي القطري أبو سنيدة لسيستم اتحاد الكرة المصري.. موضحا أنه أبلغ هذا الأمر لعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة منذ أسبوع".

اتحاد الكرة يفرض غرامات بالجملة على الزمالك

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فرض غرامة مالية على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك وبعض أعضاء الجهاز الفني.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمي الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق الاتحاد المصري لكرة القدم وفقا لما جاء في تقرير مراقب مباراة الزمالك وطلائع الجيش الأخيرة.

وقررت أيضا اللجنة إيقاف أحمد زاهر إداري فريق الزمالك 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق الحكم خلال المباراة نفسها وفقا لما جاء في تقرير مراقب المباراة.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يعيد ترتيب صفوف الفريق

إدارة الزمالك وجهت رسالة واضحة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بضرورة الاعتماد على الأصلح فقط دون النظر إلى الأسماء وأن التشكيل الأساسي ليس حكرًا على أي لاعب في الفريق مهما كانت قدراته وإمكانياته وضرورة منح الفرصة للجميع.

ووجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اللوم إلى التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض، على هامش الجلسة التي جمعته باللاعبين خلال الساعات الماضية.

الكشف عن حكم مواجهة الزمالك وسموحة

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اعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم عن اسماء حكام مباريات الحولة من بطولة الدوري المصري والتى ستشهد عدة مباريات قوية.

وأعلنت لجنة الحكام عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسموحة فى اللقاء المقرر إقامته على ستاد القاهرة الدولى يوم الجمعة بقيادة محمد الحنفى ويعاونه كل من احمد حسام طه ومحمود رضا ومحمد سيد بكر حكما رابعا.

أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك ينفذ وعده للاعبيه ويصرف جزء من المستحقات المتأخرة

حصل لاعبو فريق الزمالك على جزء من مستحقاتهم المالية خلال الساعات الماضية ووضعها في الحساب البنكي لهم قبل مباراة سموحة.

ووضعت الإدارة المالية لفريق الكرة جزء من المستحقات لكل لاعب في الحساب البنكي له.

قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم امام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر في خط الدفاع.

طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - محمد حسن - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - مصطفي فتحي - يوسف أوباما في خط الوسط .

مصطفي محمد - كريم بامبو في خط الهجوم.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري عقب مباراة طلائع الجيش

وبنتيجة مبارة الجيش يقف رصيد نادي الزمالك عند 13 نقطة ليظل في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز من أصل 7 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي سموحة يوم الجمعة القادمة 20 ديسمبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.