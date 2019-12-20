رياضة | ترتيب هدافي الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعلت مواجهات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019، ب4 لقاءات مثيرة.

وحقق فريق النصر، فوزًا ثمينا على مضيفه العدالة بثلاثة أهداف نظيفة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، قبل أن يفوز التعاون على ضيفه الوحدة، بهدفين مقابل هدف، فيما فاجئ فريق الأهلي الجميع بفوزه الكبير على نظيره ضمك، بخمسة أهداف مقابل هدف، على ملعب مدينة اللملك عبدالله الرياضية، بينما واصل فريق الاتحاد السقوط بعدما تلقى هزيمة قاسية أمام نظيره الفيصلي، بأربعة أهداف مقابل هدف، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري السعودي للمحترفين.

ويحتل كارلوس إدواردو، لاعب الفريق الأول للكرة بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، برصيد 8 أهداف.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين:-

1- كارلوس إدواردو "الهلال" برصيد 8 أهداف.

2- عبدالرزاق حمدالله "النصر" برصيد 7 أهداف.

3- كارليس أندريا "العدالة" برصيد 7 أهداف.

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4- رومارينيو "الاتحاد" برصيد 7 أهداف.

5- بافيتمبي جوميز "الهلال" برصيد 6 أهداف.

6- عمر السومة "الأهلي" برصيد 6 أهداف.

7- رومارينيو "الاتحاد" برصيد 6 أهداف.

8- دجانيني تافاريس "الأهلي" برصيد 6 أهداف.

9- كارلوس ستراندبيرغ "الحزم" برصيد 5 أهداف.

10- ميتشيل تي فريدي "الفتح" برصيد 5 أهداف.

يذكر أن حمد الله توج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين العام الماضي، برصيد 34 هدف.