رياضة | أخبار برشلونة اليوم: فالفيردي يستفز الجماهير ومشجعي البرسا يخشون اليوم الأسود وميسي يطلب ضم نجم منتخب إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم: فالفيردي يستفز الجماهير ومشجعي البرسا يخشون اليوم الأسود وميسي يطلب ضم نجم منتخب إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس 19 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى تعادل البارسا في مواجهة فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني بنتيجة سلبية على ملعب الكامب نو.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس الموافق 19 - 12 - 2019 :-

- نجم برشلونة يغيب عن تدريبات اليوم عقب استبعاده من مواجهة ريال مدريد

تغيب سيرجيو بوسكيتش لاعب وسط نادي برشلونة عن تدريبات فريقه الجماعية اليوم عقب استبعاده من مباراة ريال مدريد أمس الأربعاء في بطولة الدوري الإسباني الممتاز، وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بوسكيتش غاب عن تدريبات برشلونة اليوم بسبب إصابته بحمى في المعدة صباح الأمس وهو نفس سبب استبعاده من مباراة ريال مدريد.

- طلب غريب من ريال مدريد للرد على فضيحة الكلاسيكو

طلب نادي ريال مدريد الإسباني من اتحاد الكرة التسجيلات الصوتية بين الحكم هيرنانديز هيرنانديز الذي أدار الكلاسيكو ، و رئيس غرفة تكنولوجيا الفيديو المساعد ” الفار ” في الكلاسيكو، ووفقاً لما نشرته صحيفة الموندو ديبورتيفو، فإن ريال مدريد يريد أن يعرف تفاصيل المحادثة التي دارت بين الحكم ورئيس الفار بخصوص ركلتي الجزاء المشكوك فيهم أمام برشلونة لصالح المدافع فاران.

- ميسي يطلب من برشلونة صفقة مفاجئة

كشفت مصادر مقربة من النادي الكتالوني، بأن ميسي طالب جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البلوجرانا بالتعاقد مع اللاعب الإيطالي فيديريكو كييزا نجم فيورنتينا خلال ميركاتو الصيف، ويُعد كييزا من نجوم منتخب إيطاليا والدوري الإيطالي في الفترة الأخيرة، وبات مطلب لعدة أندية كبري، أبرزها يوفنتوس وإنتر ميلان بالإضافة إلى فرق أخري خارج إيطاليا.

- صحيفة كتالونية تفتح النار على مهاجم برشلونة

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فتحت صحفية كتالونية النار على لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني بعد التعادل يوم أمس أمام فريق ريال مدريد في معركة الكلاسيكو، وكتبت صحيفة La Vanguardia الكتالونية في تقريرها: برشلونة لعب بمهاجمين ونصف، لويس سواريز كان مختفي ولعب أحد أسوء مبارياته مع برشلونة، سواريز كان شفاف على المستوى الهجومي وحتى دفاعيا كان غائب.

- مشجعو برشلونة يخشون من "اليوم الأسود"!

يخشى مشجعو كامب نو اللحظة التي سيقول فيها الأسطورة الأرجنتينية لكرة القدم "كفى" ولا أحد يريد أن يفكر في تلك المرحلة، التي سيبتعد فيها لاعب بدأ مسيرته بقدرة فائقة على المراوغة بالكرة، وربما مراوغة ظله أيضاً، إلى أن وصل إلى مستوى كما لو أن مبرمج ألعاب فيديو قرر صقل مهاراته موسما تلو الآخر.

- برشلونة وريال مدريد يتفقان على هدف واحد!

يعاود برشلونة وريال مدريد التركيز على كرة القدم ومحاولة دخول عطلة الأعياد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعدما انتهيا من موقعة الـ"كلاسيكو" الحساسة أمنيا وسياسيا بتعادل سلبي، وبعدما طويا صفحة الـ"كلاسيكو" الأول لهذا الموسم، يدخل برشلونة وريال المرحلة الثامنة عشرة، الأخيرة قبل عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، وهما لا يزالان على المسافة ذاتها في الصدارة مع فارق الأهداف لصالح النادي الكاتالوني الذي يلتقي السبت على أرضه مع ديبورتيفو ألافيس في لقاء بمتناوله نظريا، بما أن ضيفه يقبع في المركز الرابع عشر .

- رسميا.. برشلونة يفقد نجم الفريق أمام ألافيس

أكدت صحيفة الآس الإسبانية على أن البرازيلي آرثر ميلو لن يشارك مع برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس بسبب الإصابة، واشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيتجه للبرازيل يوم الاحد مع 2 من الاخصائين لحل موضوع إصابته.

- فالفيردي يستفز جماهير برشلونة بعد الكلاسيكو