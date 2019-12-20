رياضة | موعد مباراة ليفربول المقبلة في نهائي مونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة في نهائي مونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب نادي ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا موعداً مع نادي فلامينجو البرازيلي بطل كأس كوبا ليبرتادوريس في نهائي كأس العالم للأندية، والمقامة حالياً في قطر.

وتجاوز ليفربول عقبة نادي مونتيري المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف بصعوبة شديدة بثنائية مقابل هدف في الدور نصف النهائي، في المواجهة التي أقيمت أمس الأربعاء بملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

وسجل أهداف ليفربول النجمين نابي كيتا وروبيرتو فيرمينو، بينما سجل هدف مونتيري رونجليو فيونيس موري.

بينما تخطى نادي فلامينجو فريق الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا بسهولة شديدة بثلاثية مقابل هدف، سجلها جوريان دي أراسكايتا وبرونو هينريك وعلي البليهي ضد مرماه، مقابل هدف سالم الدوسري للزعيم.

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ويستعد اللاعب الإنجليزي الشاب هارفي إيليوت للسفر للدوحة والإنضمام لفريق ليفربول، وذلك بعد خوضه مباراة دور الـ 8 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ضد أستون فيلا، والتي خسرها الريدز بخماسية نظيفة، في ظل مشاركة مجموعة من الشباب.

موعد مباراة ليفربول ضد فلامينجو والقنوات الناقلة لها

وستقام المباراة النهائية للبطولة يوم السبت المقبل، 21 ديسمبر الجاري بملعب خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف بتوقيت تونس.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD 1 وهي الناقل الرسمي والحصري للمباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.