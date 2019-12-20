رياضة | اختبار طبي لـ"زيزو" يحسم موقفه من المشاركة مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختبار طبي لـ"زيزو" يحسم موقفه من المشاركة مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع احمد سيد زيزو لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لاختبار طبي غدا الجمعة، قبل انطلاق مباراة الابيض وسموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك بأن اللاعب اشتكى من بعض الآلام البسيطة في العضلة الخلفية، بعد أن عاد للمشاركة مرة آخرى في التدريبات.

ويواجه فريق الزمالك نظيره سموحة غدا الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد ١٣ نقطة من الفوز في ثلاثة مواجهات وتعادل في لقاء وحيد، وتعرض للخسارة في لقاء وحيد، بينما يأتي سموحة في المركز الخامس بنفس الرصيد.