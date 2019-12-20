رياضة | ختام بطولة كرة القدم الخماسية للطلاب الوافدين بجامعة عين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ختام بطولة كرة القدم الخماسية للطلاب الوافدين بجامعة عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت اليوم البطولة الدولية لكرة القدم الخماسية للطلاب الوافدين بجامعة عين شمس بفوز جمهوريه جبوتى على سوريا ٥-٣ فى نهائى البطولة.

جاء ذلك تحت رعاية أ.د.خالد عبدالغفار معالى وزير التعليم العالي والبحث العلمى وأ.د. محمود شوقى المتيني رئيس جامعة عين شمس، ورئاسة أ.د. عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د.عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

بحضور أ.د.رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب بوزارة التعليم العالي ود.عبدالعزيز محمود مدير وحدة رعاية الطلاب الوافدين بجامعة عين شمس وأ. إيهاب رمضان محمد مدير عام الأنشطة للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى

اختتمت اليوم الادارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي بالتعاون مع وحدة رعاية الطلاب الوافدين بجامعة عين شمس البطولة الدولية لكرة القدم الخماسية للطلاب الوافدين التى اقيمت على استاد كلية الهندسة جامعة عين شمس حيث بدأ الحفل الختامي للبطولة بطابور العرض للدول المشاركة بقيادة الفرقة النحاسية من جوالة عين شمس ثم عزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية ثم الكلمات الختامية حيث اوضحت د. رشا كمال أن اقامة البطولة في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومبادرة "ادرس في مصر"، لتطوير منظومة الطلاب الوافدين وتطوير الخدمات التي تقدم لهم بجانب الاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية المقدمة لهم، لتعريفهم ودمجهم بالثقافة المصرية.

كما أكد د.عبدالعزيز محمود أن الرياضة تلعب دور هام في أن توحيد الشعوب كما تؤكد علي نشر السلام، وتعد البطولة من ضمن الأنشطة المشتركة بين وزارة التعليم العالي وجامعة عين شمس كأحد الخطوات التسويقية لجذب الطلاب الوافدين لجامعة عين شمس بشكل خاص والجامعات المصرية بشكل عام وذلك لما تتمع به جامعة عين شمس من إمكانات لوجيستية واكاديمية علي أعلي المستويات هذا بالاضافة لتوافر اكثر من ١٢٢ برنامج مميز والعديد من الشراكات الدولية وارتقاء تصنيف الدولي للجامعة وتوافر العديد من الخدمات والأنشطة التي تهدف الي رعاية الطلاب الوافدين اجتماعيا وثقافيا واكاديميا ونفسيا

ويشارك في البطولة ١٣٤ طااب من ١٣ فريقا للوافدين من جنسيات مختلفة وهي (اليمن، السودان، فلسطين، سوريا، أفغانستان، إندونيسيا، موريتانيا، جيبوتي، إريتريا، بورما، كازاخستان، جنوب السودان، تشاد)،

ومن ٥ جامعات مصرية(عين شمس والقاهرة وحلوان والأزهر والاسكندرية)