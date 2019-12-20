رياضة | انطلاق بطولة الجامعات للملاحة الرياضية بالدراجات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق بطولة الجامعات للملاحة الرياضية بالدراجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



بطولة الغد هي الأولي في تاريخ الجامعات التي تنظم بطولة ملاحة بالدراجات وذلك داخل الحرم الجامعي لجامعة قناة السويس بالإسماعلية. بطولة الغد هي الأولي في تاريخ الجامعات التي تنظم بطولة ملاحة بالدراجات وذلك داخل الحرم الجامعي لجامعة قناة السويس بالإسماعلية. وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن شروط الاشتراك في المسابقة والتي اشترطت ان يضم كل فريق 10 طلاب مقسمين الي 6 طلاب و4 طالبات ويمكن مشاركة لاعبين من ذوي الإعاقة البسيطة، ويسمع بمشاركة بعض لطلاب في كلًا من البطولتين.

تنطلق غدا بطولة الجامعات للملاحة الرياضية في جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب الرياضة



وتقام البطولة فى مسابقات السرعة على خرائط بمقياس رسم 1: 4000 ( طلبه – طالبات ).



وتقام البطولة بالنظام الفردي ( طلبه طالبات ) على أن تحسب النتائج بنظام مجموع النقاط للجامعات ( مشاركة – مراكز من الأول إلى الثالث [ طلبه طالبات ٍ].



بحيث تحصل كل جامعة على عدد واحد نقطة عن كل لاعب أو لاعبه مشارك فى البطولة بحد أقصى 4 لاعبات 6 لاعبين يضاف إلى مجموع النقاط المتحصل عليها كل لاعب أو لاعبه حقق أحد المراكز الثلاثة الأولى لتحديد الجامعة التي تحصل على المركز الأول للبطولة.