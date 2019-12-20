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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ورسميا.. أرسنال يعلن عن مدربه الجديد غدا والان مع التفاصيل
الخميس 19 ديسمبر 2019
يقدم الفريق الأنجليزي أرسنال موسم سئ جدا علي صعيد جميع البطولات رغم العديد من اللاعبين القادرين علي تصحيح مسار الفريق وإنقاذه من الغرق في النتائج السيئة .
وشهد النادي إقالة المدرب الأسباني السابق للفريق "أوناي إيمري" الذي قاد الأرسنال في موسمين ولم يحقق لهم المطلوب بعد خلافة المدرب المخضرم أرسين فينجر ، وقدم إيمري أسوء نسخة من أرسنال لذلك تم إقالته علي الفور .
ويجهز أرسنال مفاجأة مدوية لجمهوره بالإعلان الرسمي غدا الجمعة علي تولي مايكل أرتيتا تدريب الفريق والذي يعمل مساعداً لمدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا ، والذي أكد علي إقتراب أرتيتا من تدريب أرسنال .
جدير بالذكر أن أرتيتا كان لاعباً سابقاً في صفوف الجانرز الذي لعب لهم خمس مواسم وهو يعرف النادي جيدا .
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