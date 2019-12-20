انت الان تتابع الاتحاد الدولي للتنس يختار بارتي ونادال الأفضل في 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

آشلي بارتي

منح الاتحاد الدولي للتنس، الخميس، جائزة سنة 2019 للأسترالية آشلي بارتي والإسباني رفاييل نادال في ختام موسم أنهياه في صدارة التصنيف العالمي للسيدات والرجال.

وأصبحت بارتي، التي اعتزلت التنس في 2014 حتى تمارس الكريكيت قبل أن تعود مجددا في 2016، أول أسترالية تنال لقب فرنسا المفتوحة منذ مارغريت كورت في 1973 بعد أن تغلبت على التشيكية الصاعدة ماركيتا فوندروسوفا في النهائي في يونيو الماضي.

وأضحت بارتي (23 عاما) أيضا أول أسترالية تحتل صدارة التصنيف العالمي للسيدات منذ إيفون جولاجونج كولي في 1976.

وفازت بارتي أيضا بلقب البطولة الختامية، وقادت بلادها أستراليا إلى بلوغ نهائي كأس الاتحاد لفرق السيدات لأول مرة منذ 1993.

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وقالت في بيان "اختياري لنيل جائزة الاتحاد الدولي هذا العام شرف كبير بالنسبة لي. أنا فخورة بفريقي المعاون وما أنجزناه. أتحرق شوقا لانطلاق موسم 2020".

وحصل نادال على هذه الجائزة للمرة الرابعة بعد أن حقق إنجازا تاريخيا بالتتويج خلال 2019 بلقب فرنسا المفتوحة للمرة 12 ولقب أمريكا المفتوحة للمرة الرابعة، إضافة إلى مساعدة إسبانيا على الفوز بلقب كأس ديفيز للمرة السادسة.

كما حصل اللاعب الإسباني أيضا، الخميس، على جائزة ستيفان إدبرج التي يمنحها اتحاد اللاعبين المحترفين للمرة الثانية على التوالي والثالثة إجمالا.

وحصل البريطاني آندي موراي المصنف الأول عالميا سابقا، والذي خضع لجراحة في الفخذ في يناير، على لقب أفضل لاعب يعود للملاعب هذا العام بعد أن استعاد روح النجاح وفاز بلقب بطولة أوروبا المفتوحة في أكتوبر.