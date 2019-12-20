الامارات | سالمين وخميس.. يحضران الكلاسيكو

شكرا لقرائتكم خبر عن سالمين وخميس.. يحضران الكلاسيكو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب فريق الوصل، الدولي علي سالمين، ولاعب فريق الفجيرة، خميس خليل، مقطع فيديو مشتركاً لهما عبر «إنستغرام»، وهما يتابعان مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، أول من أمس، في ملعب الكامب نو، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. ويظهر في الفيديو علي سالمين وهو في حالة اندماج وتفاعل مع مجريات اللقاء. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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