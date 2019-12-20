الامارات | كارلوس فيلا يواجه شائعات انتقاله إلى برشلونة بعطلة فاخرة في «بر دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن كارلوس فيلا يواجه شائعات انتقاله إلى برشلونة بعطلة فاخرة في «بر دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مهاجم فريق لوس أنجلوس الأميركي، المكسيكي كارلوس فيلا، صوراً عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، وهو يقضي عطلة فاخرة في رمال إمارة دبي الساحرة، رفقة زوجته، وذلك في الوقت الذي انتشرت فيه شائعات عن اقترابه من الانتقال إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني خلال فترة التعاقدات الشتوية في شهر يناير المقبل. ونشرت صحيفة «فوتبول» المكسيكية، أمس، تقريراً حول الإجازة التي يقضيها كارلوس فيلا في دبي، والتي وصفتها بالفاخرة، وذكرت أنه وسط الشائعات التي تضع اللاعب كأول تعزيز لفريق برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية، فإن اللاعب المكسيكي يقضي حالياً عطلة فاخرة مع زوجته في دبي.

وأشار التقرير إلى أن لاعب أرسنال السابق بعد الموسم الناجح الذي قضاه في الدوري الأميركي بتسجيله 36 هدفاً، فإنه قرر أن يتباهى بذلك بمغامرة في الشرق الأوسط بقضاء لحظات رائعة مع أسرته، بينما من المتوقع أن يزور مسقط رأسه في مدينة كانكون في وقت لاحق من العام الجاري.

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يذكر أن فيلا سبق أن ارتبط بالانتقال إلى برشلونة في الموسم الماضي، لكن البارسا فضّل عليه الغاني كيفين برينس بواتينج، وأكد فيلا في تصريحات سابقة أنه أجرى اتصالات مع برشلونة الموسم الماضي، مشدداً على أنه من المستحيل أن يقول «لا» لأي عرض يمكن أن يصله من العملاق الكاتالوني.

وفي حديث نقلته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية سابقاً، قال فيلا: «كنت قريباً جداً من الانضمام إلى برشلونة في الموسم الماضي، وأنا لن أمانع في التوقيع مع الفريق الكاتالوني في حال أتت الفرصة مرة أخرى، هل من أحد يستطيع أن يقول لا يريد اللعب بجوار ميسي لمدة أربعة أشهر، والعودة لاحقاً إلى لوس أنجلوس».

وعن إمكانية الانتقال إلى الفريق الكاتالوني، تابع: «هذا الأمر يتعلق بشكل رئيس باتفاق الأندية، لأنها من تتخذ القرارات، يكون من الصعب جداً لأي لاعب أن يقول لا لبرشلونة أو ريال مدريد في حال حصوله على فرصة التوقيع».