الامارات | 68 دقيقة تقود تسيتسيباس للقاء ديوكوفيتش في نصف نهائي «تنس مبادلة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 68 دقيقة تقود تسيتسيباس للقاء ديوكوفيتش في نصف نهائي «تنس مبادلة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتاج المصنف السادس في العالم نجم التنس اليوناني، ستيفانوس تسيتسيباس، إلى 68 دقيقة، ليضرب موعداً، في الخامسة عصر اليوم، بنصف نهائي بطولة مبادلة الدولية للتنس مع المصنف الثاني على العالم، الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وتفوق تسيتسيباس، أمس، على المصنف 23 على العالم، الروسي أندريه روبليف بواقع مجموعتين دون رد، وبنتيجة 6-3 و6-4، ضمن مباريات اليوم الافتتاحي للبطولة، المقامة حالياً بنسختها الـ12 على ملاعب مجمع التنس بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، ويسدل الستار عنها غداً.

وتألق اليوناني في ظهوره الأول بالبطولة، حيث كسر إرسال الروسي في مناسبتين، منهياً المجموعة الأولى في 32 دقيقة بواقع 6-3، قبل أن ينشط روبليف في المجموعة الثانية وينجح في الحفاظ على إرساله حتى الشوط الخامس، الذي عرف من خلاله اليوناني كيفية العودة إلى كسر الإرسال وضمان إنهاء المجموعة، متقدماً بواقع 6-4.

وفي جانب آخر، قال ديوكوفيتش في تصريح صحافي إنه عازم على السير قدماً نحو تحقيق خامس ألقابه في البطولة، وأكد: «من الجيد العودة إلى هنا والدفاع عن لقبي للعام الماضي، الذي عرفت من خلاله كيفية معادلة الرقم القياسي الذي يحوزه منافسي الأبرز في هذه البطولة، الإسباني رفائيل نادال».

وأضاف: «أتطلع لمواصلة تقديم العروض القوية في البطولة، والانفراد بلقب خامس، وأنا جاهز تماماً لمواجهة تسيتسيباس».

وتابع: «تنفرد (مبادلة) عن سائر البطولات الأخرى كونها تلعب بعيداً عن ضغط الموسم، وأصبحت جاهزاً للمنافسة، بعد أن نلت قسطاً جيداً من الراحة برفقة عائلتي، قبل أن أعاود التدريبات من جديد والمشاركة هنا كمحطة إعداد مهمة في مسيرتي نحو استهلال الموسم المقبل بأفضل صورة ممكنة».

الإسباني نادال يشعر بالقلق

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كشف المصنف الأول عالمياً، الإسباني رفائيل نادال، عن شعوره بالقلق قبل استهلال مشواره في ظهوره العاشر بالبطولة، وقال في تصريحات صحافية: «لم يتسنّ لي الوقت المناسب للإعداد لمشاركتي في النسخة الحالية، بسبب الارتباطات الكثيرة في الآونة الأخيرة، خصوصاً مع العائلة، التي كان وراءها الغياب لبعض الوقت عن الملاعب».

وأضاف: «أتطلع للوصول إلى الحالة الجسدية المثالية بشكل تدريجي، ضمن سعيي للفوز هنا في هذه البطولة التي أحمل لقبها أربع مرات، والتي تعد من البطولات التي أسعى على الدوام للمشاركة بها، لما لهذه المشاركة من أهمية في إعداد انطلاق الموسم المقبل».

- ديوكوفيتش أكد

رغبته القوية في

فضّ شراكة الألقاب

مع نادال وتحقيق

البطولة الخامسة.