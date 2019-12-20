الامارات | فوز الشارقة والوصل.. والبطائح يصل النقطة 100 في سلة العين

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق البطائح في ملامسة حاجز الـ100 نقطة، حين حقق انتصاره العريض على مضيفه العين بفارق 45 نقطة، وبنتيجة 100-55، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، في افتتاح الجولة الثانية من ذهاب الدور التمهيدي في الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال، والتي سجلت أيضاً ابتسام الأرض لأصحابها بفوز الشارقة على الظفرة 97-85، والوصل على بني ياس 78-72. وبنتائج المباريات، تشارك الشارقة والوصل والبطائح صدارة الترتيب العام برصيد أربع نقاط لكل منها، فيما تجرعت فرق الظفرة وبني ياس والعين لخسارتها الثانية، التي أبقتها متشاركة رصيد النقطتين. وتستكمل البطولة بعد غدٍ بإقامة ثلاث مباريات في افتتاح الجولة الثالثة، وذلك حين يستضيف الجزيرة جاره العين، ويحل الوحدة ضيفاً على شباب الأهلي، ويلتقي النصر مع بني ياس في لقاء يقام على صالة نادي الأخير. 3 فرق تتشارك في Advertisements صدارة الترتيب العام لدوري السلة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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