الامارات | غايبور: مشكلتي مع جمهور الوصل أنه يقيّم أدائي بالأهداف

شكرا لقرائتكم خبر عن غايبور: مشكلتي مع جمهور الوصل أنه يقيّم أدائي بالأهداف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب الوصل، الإكوداوري فيرناندو غايبور، إنه راض تماماً عن مردوده، لافتاً إلى أن «مشكلتي مع جمهور الوصل أنه يقيّم أدائي وفقاً لعدد الأهداف التي أحرزها مع الفريق». وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لن يعترف أحد بإمكاناتي والجهد الذي أبذله، بسبب عدم تسجيل أي هدف حتى الآن».

وأكد غايبور أنه حقق أرقاماً جيدة حتى الآن مع الوصل، وأوضح: «عدت بعد غياب شهر بسبب إصابة بكسر في أصبع القدم، وصنعت ستة أهداف في 10 مباريات، وهو رقم جيد جداً، لكن تقييمي غير منطقي».

وأضاف: «أنا راضٍ جداً عن مستواي وعن الأرقام التي حققتها حتى الآن، ولا يعني ذلك أنني سأتوقف عن العمل في الفترة المقبلة، بل سأعمل على تطوير نفسي، وتقديم كل ما لدي، حتى أساعد الفريق على تحقيق النتائج الإيجابية».

وحول ما تردد عن نية الوصل الاستغناء عنه في يناير، قال: «ليس لدي أي علم بذلك الأمر، فأنا عقدي مع الوصل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ولا أفكر في الرحيل خلال يناير المقبل، أو أن إدارة النادي تحدثت معي بهذا الشأن، وفي النهاية أي قرار سيتم اتخاذه سيكون بالتنسيق بين الوصل وإندبندينتي الأرجنتيني الذي يمتلك عقدي».

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وختم الإكوادوري تصريحاته بالحديث عن مباراة الوصل أمام الجزيرة اليوم في الجولة الـ10، وقال: «بالتأكيد ستكون مباراة صعبة جداً، أمام منافس قوي يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، ولكن الأمر سيكون أكثر أهمية بالنسبة لنا، لأننا نلعب على ملعبنا وأمام جمهورنا، ويجب أن نكون حريصين على تحقيق الفوز، وبشكل عام يجب أن نفكر في كل مباراة على أنها خطوة جديدة، وأن نسعى إلى مواصلة النتائج الجيدة التي حققها الفريق في الدوري في المباريات الماضية».

غايبور أكد أن عقده

مستمر مع الوصل

حتى نهاية الموسم

الجاري.