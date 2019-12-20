الامارات | حامد دومبيا.. يدعم عجمان على عكازين

شكرا لقرائتكم خبر عن حامد دومبيا.. يدعم عجمان على عكازين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحرص لاعب عجمان، المالي حامد دومبيا، على الحضور بشكل يومي للنادي على «عكازين» لدعم زملائه اللاعبين للخروج من كبوة النتائج السلبية التي يمر بها البرتقالي في هذه الفترة بدوري الخليج العربي.

وشوهد اللاعب يتحدث مع اللاعبين، خصوصاً لاعبي خط الوسط لمنحهم بعض النصائح، إذ يتمتع بعلاقة حب مع كل اللاعبين والجهاز الفني.