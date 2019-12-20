الامارات | عبدالله ناصر.. في «سيتي ووك»

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله ناصر.. في «سيتي ووك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب الشارقة عبدالله ناصر إن ارتباطه بالمباريات والتمارين لا يمنعه من الاستمتاع بأوقات الفراغ، والحرص على الذهاب مع أصدقائه الى دبي، وتحديداً منطقة «سيتي ووك»، لافتاً الى أنه يستمتع كثيراً بالأجواء هناك. وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «بالنسبة لي أحب أيضاً الذهاب إلى البحر مع الأصدقاء، كنوع من التغيير في أوقات الفراغ». ويعد عبدالله ناصر من العناصر الشابة في صفوف الشارقة، ويسعى لتقديم مستوى فني طيب مع الفريق. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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