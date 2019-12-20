الامارات | كلباء يبحث عن «السعادة» منذ 2011

شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يبحث عن «السعادة» منذ 2011 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع اتحاد كلباء إلى وضع حد لفترة طويلة لم يذق فيها طعم الفوز على الوحدة منذ ثماني سنوات، وذلك حين يستقبل العنابي في الجولة 10 من دوري الخليج العربي اليوم الساعة السادسة مساء. في المقابل، يعيش الوحدة تحت ضغط كبير حالياً، بسبب سلسلة النتائج المتواضعة التي تعرض لها في الموسم الحالي. ويعود آخر فوز لكلباء على الوحدة إلى عام 2011 بنتيجة 5-3.

ويبلغ رصيد النمور 10 نقاط في المركز الـ10، بينما لدى العنابي 11 نقطة في المركز الثامن. ولم يحقق الوحدة أي انتصار منذ فوزه على الظفرة (3-1) في الجولة السادسة، بعد أن تعادل مع الوصل (2-2)، وخسر من شباب الأهلي (4-صفر)، وتعادله الأخير مع خورفكان (2-2)، ما يحفزه على استعادة نغمة الانتصارات، فيما يبحث اتحاد كلباء عن مواصلة النتائج الإيجابية، بعد فوزه الكبير على عجمان (6-2)، وتعادله أمام الظفرة خارج ملعبه (1-1).

وتعتبر المباراة مهمة، كونها نقطة تحول، حيث فوز كلباء سيمكنه من التقدم إلى وسط الترتيب، بينما سيمهد الفوز للوحدة احتلال مركز أفضل يصالح به جمهوره ومكانته المعروفة.

وتتميز المباراة أيضاً بأنها ذات نكهة هجومية، بكونها منافسة بين اثنين من أبرز هدافي البطولة، هما مهاجم الوحدة الارجنتيني سيباستيان تيغالي، ومهاجم اتحاد كلباء التوغولي بينيل مالابا، حيث سجل تيغالي ثمانية أهداف، ومالابا ستة.

وكان الفريقان قد التقيا في الموسم الماضي في ثلاث مناسبات، انتهت بفوز الوحدة فيها (6-2) و(2-صفر) و(4-2).

- نقطة واحدة فقط

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تفصل بين كلباء (10

نقاط) والوحدة (11

نقطة)، وآخر فوز

لـ«النمور» على

الوحدة حدث قبل 8

سنوات بنتيجة 5-3.