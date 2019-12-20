الامارات | العميد يستعيد «النصر» أمام حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن العميد يستعيد «النصر» أمام حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد العميد النصراوي إلى سكة الفوز، بعد الانتصار على مضيفه حتا أمس بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، ليصل رصيد النصر إلى 17 نقطة ويظل حتا بثماني نقاط. وبهذه النتيجة تقدم العميد قليلاً في الترتيب، ويرتقي إلى نقاط الجزيرة الرابع نفسها، بعد أن كان قد خسر المباراة الماضية أمام الشارقة.

سيطر النصر على مجريات الشوط الأول، وكان الأكثر استحواذاً على الكرة، ولكن اعتمد حتا على غلق المساحات والضغط المتواصل على لاعبي النصر في كل أرجاء الملعب، وعدم اعطائهم الفرصة لاستلام الكرة أو التحرك بأريحية. وتسبب هذا الضغط في أخطاء للاعبي النصر، ومنها نتجت أول هجمة خطرة لفريق حتا في الدقيقة 15، من خلال ماهر جاسم، لكنه سدد في يد الحارس إبراهيم عيسى.

وضغط النصر على مرمى حتا في وسط ملعبه، ولكن دفاع صاحب الأرض وقف أمام كل المحاولات، حتى نجح النصر من كسر هذه الحالة من الضغط والرقابة بركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء، تصدى لها اللاعب محمود خميس، وأحرز منها هدف العميد الأول في الدقيقة 38 من كرة قوية خادعت الحارس، واستقرت في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدف دون مقابل. وحاول الشارقة في الشوط الثاني مبادلة النصر الهجمات، ونجح في الوصول إلى مرمى العميد من الكرات العرضية التي نتج عنها خطأ من المدافع البرازيلي ليما، ليعود الحكم إلى تقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء، أحرز منها حتا هدف التعادل في الدقيقة 54 عن طريق كريستيان لوبيز، وحاول النصر بعدها الوصول إلى مرمى حتا وإحراز هدف الفوز، وتأتى له ذلك في الدقيقة 74 من خلال ضربة حرة مباشرة سددها البرازيلي توزي بدقة عالية.