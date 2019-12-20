شكرا لقرائتكم حسام البدري : مصطفي محمد يمتلك إمكانيات جيدة لكن ينقصه الكثير للتطور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن مصطفي محمد مهاجم الزمالك يمتلك إمكانيات جيدة ، ولكن ينقصه الكثير للتطور فى الفترة المقبلة.

تابع البدري فى تصريحات لقناة ON SPORT لبرنامج ملعب أون ويقدمه سيف زاهر ، أن مصطفي محمد من العناصر التى يراقبها الجهاز الفني ويمتلك إمكانيات جيدة ، ولكن ينقصه الكثير و سيتطور فى الفترة المقبلة خلال مشاركته بالمباريات.

كشف البدري حقيقة وجود خلافات مع طارق مصطفي المدرب العام للمنتخب قائلاً : " لا توجد خلافات مع أي فرد بالجهاز الفني ، وفى حالة وجود خلاف مع أحد لن يكون موجود بالجهاز ، الجميع يعمل على قلب رجل و احد ، مضيفاً أتمنى من الجميع مساندة منتخب مصر الفترة المقبلة ، فالوجود فى المحافل الدولية مكسب للجميع ، و أتمنى ترك الخلافات جانباً لأننا نتحدث عن منتخب بلدنا.