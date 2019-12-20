شكرا لقرائتكم فايلر بعد إسقاط الإسماعيلي: 7 انتصارات ومكملين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن سعادته بالفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على ملعب المكس ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري وحقق الأهلي الفوز السابع على التوالي بجدول الدوري ليحقق العلامة الكاملة برصيد ٢١ نقطة متربعا على صدارة الدوري المصري. وقال فايلر عبر حسابه على انستجرام:" ٧ انتصارات وسوف نستمر على ذلك". وقاد فايلر الأهلي في ١٢ مباراة بكل البطولات سواء القارية أو المحلية ، وفاز في ١١ مباراة وخسر مباراة وحيدة.

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