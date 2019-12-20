شكرا لقرائتكم محمود فتح الله عن توليه منصب المدرب العام لبيراميدز: خطوة مهمة في بداية التدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري محمود فتح الله المدرب العام الجديد لفريق بيراميدز، أن تواجده في الجهاز الفني للفريق ، خطوة مهمة في بداية مشواره مع التدريب، كاشفاً عن العلاقة القوية التي تربطه مع عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني المؤقت للفريق .

وكان نادي بيراميدز قد أعلن عن إقالة الفرنسي ديسابر من تدريب الفريق عقب الخسارة في اخر مبارايتين ببطولة الدوري أمام الزمالك والجونة علي الترتيب ، وتعيين عبد العزيز عبد الشافي مدير فني مؤفت ، ومحمود فتح الله مدرب عام .

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وأعرب فتح الله في تصريحات إذاعية ، عن أمنياته لمساعدة الفريق إلي الانتصارات مرة أخري والعودة إلي المنافسة علي بطولة الدوري ، مؤكداً أن بيراميدز يمتلك امكانيات مميزة تساعده علي المنافسة علي كل البطولات .

وأضاف مدافع الزمالك السابق، أن بطولة الدوري مازالت في الملعب حيث لا يمر سوي 8 أسابيع فقط ، مشيراً إلي أن الجهاز الفني الجديد عقد جلسة مع اللاعبين وطالبهم بنسيان مباراتي الزمالك والجونة التي خسرها الفريق معتبراً مباراة المصري البورسعيدي القادمة ستكون صفحة جديدة لللاعبين .