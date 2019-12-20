أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 19 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 19 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يهزم الإسماعيلي بـ"لدغة الحاوي" ويواصل هيمنته على الدوري العام

الأهلي يهزم الإسماعيلي بـ"لدغة الحاوي" ويواصل هيمنته على الدوري العام

نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في تحقيق فوزه السابع توالياً ببطولة الدوري العام، بعد هزيمته للإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه وليد سليمان بالدقيقة 77 من عُمر اللقاء، الذي أقيم على ستاد المكس بالإسكندرية مساء اليوم الخميس، والذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.

البدرى يجتمع بمعاونيه فى اتحاد الكرة لدراسة إحصائيات لاعبى الدورى الممتاز

عقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري، اجتماعا اليوم، بمقر الاتحاد المصري لكرة لمناقشة التقارير والإحصائيات الخاصة بمشاركات ومستويات جميع اللاعبين بمباريات الدوري الممتاز خلال الجولات الأخيرة من أجل إيضاح الرؤية المتعلقة باختيارات اللاعبين في المرحلة المقبلة.

سوبر كورة يكشف كم سيدفع الأهلي لشراء هداف دوري جنوب أفريقيا؟

تلقى النادى الأهلى عرضاً لضم الزيمبابوى نوكس متوزوى مهاجم نادى جولدن اروس هداف الدورى الجنوب أفريقى هذا الموسم برصيد ثمانية أهداف، ويعد نوكس متوزوى البالغ من العمر 24 عاما من المواهب الأفريقية، التى لفتت أنظار العديد من الأندية الأوربية والخليجية.

المسابقات تغرم الأهلي وكارتيرون و إيقاف مدرب الإنتاج ولاعب المقاولون

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على المدير الفني لفريق الزمالك باتريس كارتيرون لعدم حضوره المؤتمر الصحفي في أعقاب مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت يوم الاثنين الماضي ضمن مسابقة الدوري الممتاز .

الزمالك يستعيد "زيزو" أمام سموحة.. واستبعاد عبد الله جمعة وعمر السعيد أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، القائمة التى ستشارك فى مواجهة سموحة، فى المباراة التى ستقام فى السابعة والنصف من مساء غد الجمعة، فى الجولة التاسعة بالدورى. Advertisements

محمد الحنفى حكماً لمباراة الزمالك وسموحة بالدورى أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال الغندور أسماء حكام مباريات غد الجمعة وبعد غد والسبت فى الدورى الممتاز حيث تم تعيين محمد الحنفى حكما للقاء الزمالك وسموحة.

لجنة الانضباط: إيقاف إدارى ومدرب الزمالك ومشرف نبروه قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف أحمد فؤاد مدير الكرة بنادي طلائع الجيش ثلاث مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه من سلوك غير رياضي خلال مباراة فريقه أمام الزمالك يوم الاثنين الماضي ضمن مسابقة الدوري الممتاز ، وفقا لما جاء في تقرير مراقب المباراة.

كارتيرون يحسم المقعد المتبقى فى تشكيل لقاء سموحة بعد اختبار "زيزو"

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على تشكيل الأبيض فى مواجهة سموحة، التى ستقام فى السابعة والنصف من مساء غدا الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة التاسعة بالدورى الممتاز.

بيراميدز ينهي تعاقده مع ديسابر بالتراضي أنهى نادي بيراميدز تعاقده رسميا مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق، بالتراضى بين الطرفين بعد ستة أشهر عمل، قاد فيها مدرب منتخب غينيا السابق، فريق الأهرام.