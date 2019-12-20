البدري: مصطفي محمد مهاجم مميز ولكن .. ولا توجد خلافات مع طارق مصطفي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أن مصطفي محمد مهاجم الزمالك يمتلك إمكانيات جيدة، ولكن ينقصه الكثير للتطور فى الفترة المقبلة. تابع البدري فى تصريحات لقناة ON SPORT لبرنامج ملعب أون ويقدمه سيف زاهر ، أن مصطفي محمد من العناصر التى يراقبها الجهاز الفني ويمتلك إمكانيات جيدة، ولكن ينقصه الكثير وسيتطور فى الفترة المقبلة خلال مشاركته بالمباريات. كشف البدري حقيقة وجود خلافات مع طارق مصطفي المدرب العام للمنتخب قائلاً : " لا توجد خلافات مع أي فرد بالجهاز الفني ، وفى حالة وجود خلاف مع أحد لن يكون موجود بالجهاز، الجميع يعمل على قلب رجل و احد، مضيفاً أتمنى من الجميع مساندة منتخب مصر الفترة المقبلة ، فالوجود فى المحافل الدولية مكسب للجميع ، وأتمنى ترك الخلافات جانباً لأننا نتحدث عن منتخب بلدنا.

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