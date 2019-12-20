شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة ربيعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتعرض ربيعة للإصابة في العضلة الخلفية خلال الشوط الثاني من مباراة الإسماعيلي، أدت إلى خروجه من الملعب، ونزول سعد سمير بدلا منه.
نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في تحقيق فوزه السابع توالياً ببطولة الدوري العام، بعد هزيمته للإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه وليد سليمان بالدقيقة 77 من عُمر اللقاء، الذي أقيم على ستاد المكس بالإسكندرية مساء اليوم الخميس، والذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.
بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة ولازال لديه مبارتين مؤجلتين، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 13 محتلاً المركز السادس.
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