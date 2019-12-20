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تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة ربيعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن التشخيص المبدئي لإصابة رامي ربيعة، عبارة عن شد في العضلة الخلفية، وسوف يخضع لفحوصات طبية للوقوف على حالته بشكل أكبر.

 

وتعرض ربيعة للإصابة في العضلة الخلفية خلال الشوط الثاني من مباراة الإسماعيلي، أدت إلى خروجه من الملعب، ونزول سعد سمير بدلا منه.

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وكان الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف سجله وليد سليمان، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد حرس الحدود.

نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في تحقيق فوزه السابع توالياً ببطولة الدوري العام، بعد هزيمته للإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه وليد سليمان بالدقيقة 77 من عُمر اللقاء، الذي أقيم على ستاد المكس بالإسكندرية مساء اليوم الخميس، والذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة ولازال لديه مبارتين مؤجلتين، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 13 محتلاً المركز السادس.

 

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