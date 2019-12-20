شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة ربيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن التشخيص المبدئي لإصابة رامي ربيعة، عبارة عن شد في العضلة الخلفية، وسوف يخضع لفحوصات طبية للوقوف على حالته بشكل أكبر.

وتعرض ربيعة للإصابة في العضلة الخلفية خلال الشوط الثاني من مباراة الإسماعيلي، أدت إلى خروجه من الملعب، ونزول سعد سمير بدلا منه.

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وكان الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف سجله وليد سليمان، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد حرس الحدود.