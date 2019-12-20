شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله : تدريب بيراميدز خطوة هامة.. وعلاقتي بزيزو "قوية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وكان نادي بيراميدز قد أعلن عن إقالة الفرنسي ديسابر من تدريب الفريق عقب الخسارة في اخر مبارايتين ببطولة الدوري أمام الزمالك والجونة علي الترتيب ، وتعيين عبد العزيز عبد الشافي مدير فني مؤفت ، ومحمود فتح الله مدرب عام .
وأعرب فتح الله في تصريحات إذاعية ، عن أمنياته لمساعدة الفريق فى استعادة الانتصارات مرة أخري والعودة إلي المنافسة علي بطولة الدوري ، مؤكداً أن بيراميدز يمتلك امكانيات مميزة تساعده علي المنافسة علي كل البطولات .
وأضاف مدافع الزمالك السابق، أن بطولة الدوري مازالت في الملعب حيث لا يمر سوي 8 أسابيع فقط ، مشيراً إلي أن الجهاز الفني الجديد عقد جلسة مع اللاعبين وطالبهم بنسيان مباراتي الزمالك والجونة التي خسرها الفريق معتبراً مباراة المصري البورسعيدي القادمة ستكون صفحة جديدة لللاعبين .
كانت هذه تفاصيل خبر محمود فتح الله : تدريب بيراميدز خطوة هامة.. وعلاقتي بزيزو "قوية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.