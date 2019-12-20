شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة في بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موعد مباراة الأهلي المقبلة والتى ستكون أمام نظيره الاتحاد السكندري ، محدد لها تمام الساعة 7:30 مساء اليوم الاثنين المقبل ، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري الممتاز ، علي استاد القاهرة الدولي .
وكان الأهلي قد نجح في الفوز علي الإسماعيلي بهدف نظيف عن طريق وليد سليمان ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم علي استاد المكس ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز .
ويتصدر النادي الأهلي الدوري المصري برصيد 21 نقطة، فيما احتل الاتحاد السكندري المركز الثاني برصيد 17 نقطة، فيما استمر الاسماعيلي في المركز السادس برصيد 13 نقطة ، وجاء بيراميدز الي المركز السابع برصيد 12 نقطة.
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