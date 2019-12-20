اخبار الرياضه

موعد مباراة الأهلي القادمة في بطولة الدوري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة في بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موعد مباراة  الأهلي  المقبلة والتى ستكون أمام نظيره الاتحاد السكندري ،  محدد لها تمام الساعة 7:30 مساء اليوم الاثنين المقبل ، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري الممتاز ، علي استاد القاهرة الدولي .

وكان الأهلي قد نجح في الفوز علي الإسماعيلي بهدف نظيف عن طريق وليد سليمان ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم علي استاد المكس ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز .

Advertisements

ويتصدر النادي الأهلي  برصيد 21 نقطة، فيما احتل الاتحاد السكندري المركز الثاني برصيد 17 نقطة، فيما استمر الاسماعيلي في المركز السادس برصيد 13 نقطة ، وجاء بيراميدز الي المركز السابع برصيد 12 نقطة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة في بطولة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا