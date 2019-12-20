اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الخميس 19 / 12 / 2019 فى مقدمتها ، زيزو يقود بيراميدز خلال الفترة المقبلة وفتح الله مساعدا له

الأهلي يهزم الإسماعيلي بـ"لدغة الحاوي" ويواصل هيمنته على الدوري العام

نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في تحقيق فوزه السابع توالياً ببطولة الدوري العام، بعد هزيمته للإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه وليد سليمان بالدقيقة 77 من عُمر اللقاء، الذي أقيم على ستاد المكس بالإسكندرية مساء اليوم الخميس، والذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.

الأهلي يهزم الإسماعيلي بـ

البدرى يجتمع بمعاونيه فى اتحاد الكرة لدراسة إحصائيات لاعبى الدورى الممتاز

عقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري، اجتماعا اليوم، بمقر الاتحاد المصري لكرة لمناقشة التقارير والإحصائيات الخاصة بمشاركات ومستويات جميع اللاعبين بمباريات الدوري الممتاز خلال الجولات الأخيرة من أجل إيضاح الرؤية المتعلقة باختيارات اللاعبين في المرحلة المقبلة.

 

البدرى يجتمع بمعاونيه فى اتحاد الكرة لدراسة إحصائيات لاعبى الدورى الممتاز

 

المسابقات تغرم الأهلي وكارتيرون و إيقاف مدرب الإنتاج ولاعب المقاولون

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على المدير الفني لفريق الزمالك باتريس كارتيرون لعدم حضوره المؤتمر الصحفي في أعقاب مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت يوم الاثنين الماضي ضمن مسابقة الدوري الممتاز .

 

المسابقات تغرم الأهلي وكارتيرون و إيقاف مدرب الإنتاج ولاعب المقاولون

 

الزمالك يستعيد "زيزو" أمام سموحة.. واستبعاد عبد الله جمعة وعمر السعيد

أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، القائمة التى ستشارك فى مواجهة سموحة، فى المباراة التى ستقام فى السابعة والنصف من مساء غد الجمعة، فى الجولة التاسعة بالدورى.

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الزمالك يستعيد

محمد الحنفى حكماً لمباراة الزمالك وسموحة بالدورى

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال الغندور أسماء حكام مباريات غد الجمعة وبعد غد والسبت فى الدورى الممتاز حيث تم تعيين محمد الحنفى حكما للقاء الزمالك وسموحة.

محمد الحنفى حكماً لمباراة الزمالك وسموحة بالدورى

 

بيراميدز ينهي تعاقده مع ديسابر بالتراضي

أنهى نادي بيراميدز تعاقده رسميا مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق، بالتراضى بين الطرفين بعد ستة أشهر عمل،  قاد فيها مدرب منتخب غينيا السابق، فريق الأهرام.

 

بيراميدز ينهي تعاقده مع ديسابر بالتراضي

 

زيزو يقود بيراميدز خلال الفترة المقبلة وفتح الله مساعدا له

قرر ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، تكليف عبد العزيز عبد الشافي "زيزو"، المستشار الفني للنادي، بقيادة فريق الكرة خلال المرحلة المقبلة ، على رأس الجهاز الفني لبيراميدز، لحين الإعلان عن هوية المدير الفني الجديد للنادي، بعد إنهاء التعاقد وديا مع الفرنسي سباستيان ديسابر.

 

زيزو يقود بيراميدز خلال الفترة المقبلة وفتح الله مساعدا له

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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