7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 19 / 12 / 2019 فى مقدمتها ، زيزو يقود بيراميدز خلال الفترة المقبلة وفتح الله مساعدا له
الأهلي يهزم الإسماعيلي بـ"لدغة الحاوي" ويواصل هيمنته على الدوري العام
نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في تحقيق فوزه السابع توالياً ببطولة الدوري العام، بعد هزيمته للإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه وليد سليمان بالدقيقة 77 من عُمر اللقاء، الذي أقيم على ستاد المكس بالإسكندرية مساء اليوم الخميس، والذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.
البدرى يجتمع بمعاونيه فى اتحاد الكرة لدراسة إحصائيات لاعبى الدورى الممتاز
عقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري، اجتماعا اليوم، بمقر الاتحاد المصري لكرة لمناقشة التقارير والإحصائيات الخاصة بمشاركات ومستويات جميع اللاعبين بمباريات الدوري الممتاز خلال الجولات الأخيرة من أجل إيضاح الرؤية المتعلقة باختيارات اللاعبين في المرحلة المقبلة.
المسابقات تغرم الأهلي وكارتيرون و إيقاف مدرب الإنتاج ولاعب المقاولون
الزمالك يستعيد "زيزو" أمام سموحة.. واستبعاد عبد الله جمعة وعمر السعيد
أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، القائمة التى ستشارك فى مواجهة سموحة، فى المباراة التى ستقام فى السابعة والنصف من مساء غد الجمعة، فى الجولة التاسعة بالدورى.
محمد الحنفى حكماً لمباراة الزمالك وسموحة بالدورى
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال الغندور أسماء حكام مباريات غد الجمعة وبعد غد والسبت فى الدورى الممتاز حيث تم تعيين محمد الحنفى حكما للقاء الزمالك وسموحة.
بيراميدز ينهي تعاقده مع ديسابر بالتراضي
زيزو يقود بيراميدز خلال الفترة المقبلة وفتح الله مساعدا له
قرر ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، تكليف عبد العزيز عبد الشافي "زيزو"، المستشار الفني للنادي، بقيادة فريق الكرة خلال المرحلة المقبلة ، على رأس الجهاز الفني لبيراميدز، لحين الإعلان عن هوية المدير الفني الجديد للنادي، بعد إنهاء التعاقد وديا مع الفرنسي سباستيان ديسابر.
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