7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 19 / 12 / 2019 فى مقدمتها ، زيزو يقود بيراميدز خلال الفترة المقبلة وفتح الله مساعدا له

الأهلي يهزم الإسماعيلي بـ"لدغة الحاوي" ويواصل هيمنته على الدوري العام

نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في تحقيق فوزه السابع توالياً ببطولة الدوري العام، بعد هزيمته للإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه وليد سليمان بالدقيقة 77 من عُمر اللقاء، الذي أقيم على ستاد المكس بالإسكندرية مساء اليوم الخميس، والذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.

البدرى يجتمع بمعاونيه فى اتحاد الكرة لدراسة إحصائيات لاعبى الدورى الممتاز

عقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري، اجتماعا اليوم، بمقر الاتحاد المصري لكرة لمناقشة التقارير والإحصائيات الخاصة بمشاركات ومستويات جميع اللاعبين بمباريات الدوري الممتاز خلال الجولات الأخيرة من أجل إيضاح الرؤية المتعلقة باختيارات اللاعبين في المرحلة المقبلة.

المسابقات تغرم الأهلي وكارتيرون و إيقاف مدرب الإنتاج ولاعب المقاولون

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على المدير الفني لفريق الزمالك باتريس كارتيرون لعدم حضوره المؤتمر الصحفي في أعقاب مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت يوم الاثنين الماضي ضمن مسابقة الدوري الممتاز .

الزمالك يستعيد "زيزو" أمام سموحة.. واستبعاد عبد الله جمعة وعمر السعيد أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، القائمة التى ستشارك فى مواجهة سموحة، فى المباراة التى ستقام فى السابعة والنصف من مساء غد الجمعة، فى الجولة التاسعة بالدورى. Advertisements

محمد الحنفى حكماً لمباراة الزمالك وسموحة بالدورى أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال الغندور أسماء حكام مباريات غد الجمعة وبعد غد والسبت فى الدورى الممتاز حيث تم تعيين محمد الحنفى حكما للقاء الزمالك وسموحة.

بيراميدز ينهي تعاقده مع ديسابر بالتراضي أنهى نادي بيراميدز تعاقده رسميا مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق، بالتراضى بين الطرفين بعد ستة أشهر عمل، قاد فيها مدرب منتخب غينيا السابق، فريق الأهرام.