الدكش يكشف ما قاله ربيعه للشيخ ورد فعل بكري بعد تغيره

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
فاز النادي الأهلي على فريق الإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه وليد سليمان بالدقيقة 77 من عُمر اللقاء، الذي أقيم على ستاد المكس بالإسكندرية مساء اليوم الخميس، والذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.
بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة ولازال لديه مبارتين مؤجلتين، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 13 محتلاً المركز السادس.
بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول ومحمد هاني، خط الوسط اليو ديانج، مجدي قفشة، حسين الشحات، أحمد الشيخ، أجاي وفي الهجوم مروان محسن، بينما دخل الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي، في حراسة المرمى محمد مجدي، الدفاع: محمود البدري ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، أحمد أيمن.، خط الوسط بكيتي ، محمود دونجا ، محمد مخلوف ، عبد الرحمن مجدي ،وفي الهجوم همام طارق ، محمد الشامي.
في الدقيقة 77 أحرز الحاوي وليد سليمان الهدف الأول للنادي الأهلي من تسديدة رأسية متقنة بعد تلقيه عرضية نموذجية من محمد هاني، بعد الهدف عاد الإسماعيلي للهجوم في محاولة لإدراك هدف التعادل إلا أن دفاع الأهلي كان بالمرصاد حتى أطلق الدولي محمود البنا حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة.
ويكشف الدكش في هذه الحلقة ما قاله رامي ربيعه لأحمد الشيخ ورد فعل بكري بعد تغيره.
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