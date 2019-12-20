أخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 19 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الخميس 19 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يهزم الإسماعيلي بـ"لدغة الحاوي" ويواصل هيمنته على الدوري العام
الأهلي يهزم الإسماعيلي بـ"لدغة الحاوي" ويواصل هيمنته على الدوري العام
نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في تحقيق فوزه السابع توالياً ببطولة الدوري العام، بعد هزيمته للإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه وليد سليمان بالدقيقة 77 من عُمر اللقاء، الذي أقيم على ستاد المكس بالإسكندرية مساء اليوم الخميس، والذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.
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الخلفية تجبر رامي ربيعة على مغادرة مباراة الأهلي والإسماعيلي
تعرض رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام الإسماعيلي والمقامة على ستاد المكس بالإسكندرية.
الأهلى بدون راحة استعدادا للاتحاد السكندرى بعد مواجهة الإسماعيلى اليوم
يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى غدا الجمعة استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الاثنين المقبل فى الجولة العاشرة من منافسات الدورى الممتاز.
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