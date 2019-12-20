شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 19 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الخميس 19 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يهزم الإسماعيلي بـ"لدغة الحاوي" ويواصل هيمنته على الدوري العام

الأهلي يهزم الإسماعيلي بـ"لدغة الحاوي" ويواصل هيمنته على الدوري العام

نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في تحقيق فوزه السابع توالياً ببطولة الدوري العام، بعد هزيمته للإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه وليد سليمان بالدقيقة 77 من عُمر اللقاء، الذي أقيم على ستاد المكس بالإسكندرية مساء اليوم الخميس، والذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.

فايلر : كرة القدم مجنونة و لا أهتم بكسر الأرقام القياسية أكد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام النادي الإسماعيلي والذي وصفه بالخصم القوي، وأن فريقه لعب بشكل قوي للغاية، واستحق المارد الأحمر الفوز في هذه المباراة. سيد عبد الحفيظ: الأهلى عانى من الإصابات و الحديث عن تطبيق "VAR" أفضل من الاستبدال Advertisements أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي، أن لقاء فريقه أمام الإسماعيلي اليو كان مباراة كبيرة مع فريق لديه تاريخ قوي وكبير، وقدم مباراة طيبة أمام النادي الأهلي، ولكن الأحمر وضع كافة الحلول أمام المنافس، وكان على يقين أن المباراة ستكون صعبة بشكل كبير.

الخلفية تجبر رامي ربيعة على مغادرة مباراة الأهلي والإسماعيلي

تعرض رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام الإسماعيلي والمقامة على ستاد المكس بالإسكندرية.