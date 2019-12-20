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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل النادي الأهلي تصدره جدول بطولة الدوري المصري، بعد فوزه علي الإسماعيلي بهدف نظيف عن طريق وليد سليمان في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم علي استاد المكس ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري .
وجاء النادي الأهلي في قمة الدوري المصري برصيد 21 نقطة، فيما احتل الاتحاد السكندري المركز الثاني برصيد 17 نقطة، فيما استمر الاسماعيلي في المركز السادس برصيد 13 نقطة ، وجاء بيراميدز الي المركز السابع برصيد 12 نقطة.
جدول الدورى المصرى
نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في تحقيق فوزه السابع توالياً ببطولة الدوري العام، بعد هزيمته للإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه وليد سليمان بالدقيقة 77 من عُمر اللقاء، الذي أقيم على ستاد المكس بالإسكندرية مساء اليوم الخميس، والذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.
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