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سون يحصد جائزة أفضل لاعب في كوريا الجنوبية للعام الرابع على التوالي

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الخميس 19 ديسمبر 2019

حصد هيونج مين سون لاعب فريق توتنهام الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في كوريا الجنوبية هذا العام، بعد تألقه مع السبيرز خلال الموسم الماضي.

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وحصد اللاعب الجائزة، اليوم الخميس، ويعد العام الرابع على التوالي له في الحصول على هذه الجائزة.

وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن حصول سون على الجائزة بعد تألقه مع توتنهام ومنتخب بلاده.

يذكر أن سون المرتبة قد احتل الـ22 في ترتيب الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول هذا الموسم.

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