الامارات | إليكم رد العنبري على سؤال حول تدريب منتخب الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن إليكم رد العنبري على سؤال حول تدريب منتخب الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري أنه ورغم أنه تم اختياره من قبل اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم ضمن المدربين المرشحين لتولي تدريب المنتخب الوطني في الفترة المقبلة خلفا للمدرب السابق الهولندي بيرت فان مارفيك الا أنه لم يفكر في تدريب المنتخب، واصفا المدربين الثلاثة الذين تم ترشيحهم لقيادة المنتخب وهم مدرب المنتخب السابق مهدي علي ومدرب شباب الأهلي السابق الروماني أولاريو كوزمين ومدرب العين السابق الكرواتي زوران ماميتش بأنهم جميعهم من خيرة المدربين.

وقال عبد العزيز العنبري في تصريحات صحافية ردا على سؤال بشأن ترشيحه رسميا ضمن المدربين المرشحين لتدريب المنتخب " تدريب المنتخب لم يشغل تفكيري ومن باب خبرتي فإن تدريب المنتخب يختلف عن تدريب النادي كونه يحتاج الى بعض الأمور وبالنسبة لي شخصيا فإنني لم أقيم نفسي في هذا المجال لكنني مع المنتخب وأتمنى له التوفيق في الفترة القادمة".

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وتسعى اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم للتعاقد مع مدرب جديد يقود المنتخب في المرحلة القادمة خلال مبارياته المتبقية في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأضاف العنبري “مهدي علي حقق نجاحا كبيرا مع المنتخب في الفترة الماضية وفي تقديري فإن المدربين الثلاثة الذين تم ترشحيهم لتدريب المنتخب اعتبرهم من خيرة المدربين".

وأكمل " بالنسبة لنا كشارع رياضي فإن مهدي علي قام بعمل منتخب قوي في الفترة الماضية وكنا نشعر بوجوده".